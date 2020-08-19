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Haberler Balıkesir Balıkesir'de korkunç olay! Denizden dönen baba-kızın otomobili vince çarptı

'de korkunç olay! Denizden dönen baba-kızın otomobili vince çarptı

'in Burhaniye ilçesinde, yüzmek için gittikleri plajdan dönen baba-kızın içinde bulunduğu otomobil, şarampole düşen aracı kaldırmak için duran vince çarptı. Kazada otomobil sürücüsü baba (70) hayatını kaybetti, kızı (40) ağır yaralandı.

Balıkesir'de korkunç olay! Denizden dönen baba-kızın otomobili vince çarptı

19.08.2020, 14:27

Burhaniye ilçesinde, saat 11.00 sıralarında yaşanan kaza iddiaya göre şöyle meydana geldi. Habil Kutluay ve kızı Damla Kutluay, sabah saatlerinde denizde yüzmek için plaja gitti. Baba-kız, daha sonra evlerine dönmek için Habil Kutluay'ın kullandığı 16 F 8649 otomobil ile yola çıktı. Ancak baba-kızın otomobili, evlerine bir kilometre kala, şarampoe düşen bir aracı kaldırmak için yol kenarında duran 10 RH 775 plakalı vince arkadan çarptı.



Kazada, Habil Kutluay olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Damla Kutluay ise Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Damla
Kutluay'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından polis, adı açıklanmayan vinç sürücüsünü gözaltına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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