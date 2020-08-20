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Haberler Balıkesir Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

ortalığı savaş alanına çevirdi

’de alkollü olduğu iddia edilen sürücü, ortalığı savaş alınana çevirdi. 3 aracın bir birine çarpmasına sebep olan sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

20.08.2020, 09:30

Kaza, saat 01.30 sıralarında Balıkesir'in Ayvalık ilçe merkezi Sarımsaklı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. yönetimindeki 45 ABM 338 plakalı özel otomobil, Çamlık Camii önünde bir anda şerit değiştirerek, karşı yönden gelen Ümit Savaş'ın kullandığı 10 BFK 53 plakalı özel otomobile çarptı. O sırada arkadan seyreden H.K. yönetimindeki 10 BCB 34 panelvan da Ümit Savaş'ın otomobiline çarptı.

Aniden şerit değiştirerek kazaya sebep olduğu belirtilen ve alkollü olduğu iddia edilen M.K. yaralanarak olay yerine gelen bir ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaza anını anlatan Ümit Savaş, "Kendi şeridimde yoluma devam ediyordum. Karşı şeritten benim şeridime süratle giren arkadaş, önce yol kenarındaki duvara gider gibi oldu. Ondan sonrada fren bile yapmadan direkt olarak içinde bulunduğum otomobilime çarptı. Çarpmanın etkisiyle hemen arkadan seyreden diğer araçta otomobilime vurdu" dedi.



Kazaya karışan sürücülerden H.K. ise diş ağrısı tutan eşi Perihan Kaya'yı hastaneye acil servise götürürken kazanın meydana geldiğini kaydetti. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

İHA

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