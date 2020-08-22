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Haberler Balıkesir Balıkesir'de zeytinlik alanda yangın

'de zeytinlik alanda

'in Erdemit ilçesinde zeytinlik alanda çıktı. Yangına helikopter, 3 arazöz, 4 itfaiye aracı ve çok sayıda orman işçisiyle havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Balıkesir'de zeytinlik alanda yangın

22.08.2020, 11:59 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020,12:05

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, zeytinlik alana sıçradı.

Yangına 1 helikopter, 3 arazöz, 4 itfaiye aracı ve çok sayıda orman işçisiyle havadan ve karadan müdahale ediliyor.

DHA

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