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Balıkesir'de zeytinlik alanda yangın

Balıkesir'in Erdemit ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangına helikopter, 3 arazöz, 4 itfaiye aracı ve çok sayıda orman işçisiyle havadan ve karadan müdahale ediliyor.

22.08.2020, 11:59 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020,12:05