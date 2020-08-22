Balıkesir'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, zeytinlik alana sıçradı.
Yangına 1 helikopter, 3 arazöz, 4 itfaiye aracı ve çok sayıda orman işçisiyle havadan ve karadan müdahale ediliyor.
DHABodrum'da iş yerlerine 150 polisle Kovid-19 denetimi Manisa’da çekirdeksiz Sultani üzümde kurutma sezonu başladı
Balıkesir'de zeytinlik alanda yangın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.