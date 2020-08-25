Balıkesir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere uymayan 46 kişiye para cezası uygulandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, tedbirlere uymayan, gözlem altında kaldıkları evden dışarı çıkarak izolasyon kuralını ihlal eden kişiler hakkında çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, son 3 günde ev izolasyonu kurallarına riayet etmedikleri anlaşılan 46 kişiye, 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi.
Ayrıca, bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.Koronavirüslü kişi, yolcu otobüsünde seyahat ederken yakalandı Aydın'da, 30 kaçak göçmen kurtarıldı
Balıkesir'de karantina kuralına uymayan 46 kişiye ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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