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Haberler Balıkesir Balıkesir'de karantina kuralına uymayan 46 kişiye ceza

'de kuralına uymayan 46 kişiye ceza

'de salgını kapsamında alınan tedbirlere uymayan 46 kişiye ceza uygulandı. Bu kapsamda son 3 günde ev izolasyonuna uymayanlara 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi.

Balıkesir'de karantina kuralına uymayan 46 kişiye ceza

AA

25.08.2020, 15:34 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020,15:41

Balıkesir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere uymayan 46 kişiye para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, tedbirlere uymayan, gözlem altında kaldıkları evden dışarı çıkarak izolasyon kuralını ihlal eden kişiler hakkında çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, son 3 günde ev izolasyonu kurallarına riayet etmedikleri anlaşılan 46 kişiye, 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca, bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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