Haberler Balıkesir Balıkesir'de karantina kuralına uymayan 46 kişiye ceza

Balıkesir'de karantina kuralına uymayan 46 kişiye ceza

Balıkesir'de koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlere uymayan 46 kişiye ceza uygulandı. Bu kapsamda son 3 günde ev izolasyonuna uymayanlara 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi.

AA 25.08.2020, 15:34 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020,15:41