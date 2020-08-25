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Haberler Balıkesir Balıkesir'de silah operasyonu

'de operasyonu

il merkezi ve Edremit'te yapılan 2 ayrı operasyonda 5 adet ve 52 fişek ele geçirildi. İl merkezinde, 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında silah ve 7 fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 8 fişek ele geçirildiği belirtildi.

Balıkesir'de silah operasyonu

25.08.2020, 12:14 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020,12:38

Balıkesir'de polis ekipleri il merkezi ve Edremit ilçesinde yaptıkları 2 ayrı operasyonda 5 ateşli silah ile bu silahlara ait 52 fişek ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda, Balıkesir il merkezinde, 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında silah ve 7 fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 8 fişek, Edremit ilçesinde 1 adet tek kırma ruhsatsız Harman marka tüfek, 1 adet ruhsatsız yaban av silah sanayi ibareli tüfek, 1 adet ruhsatsız markası kazınmış tüfek ve tüfeklere ait 37 fişek olmak üzere toplam 1 adet adet ruhsatsız silah 7 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca 8 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 37 adet fişek ele geçirildiği öğrenildi.

IHA

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