Balıkesir'de silah operasyonu

Balıkesir'de polis ekipleri il merkezi ve Edremit ilçesinde yaptıkları 2 ayrı operasyonda 5 ateşli silah ile bu silahlara ait 52 fişek ele geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda, Balıkesir il merkezinde, 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında silah ve 7 fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 8 fişek, Edremit ilçesinde 1 adet tek kırma ruhsatsız Harman marka tüfek, 1 adet ruhsatsız yaban av silah sanayi ibareli tüfek, 1 adet ruhsatsız markası kazınmış tüfek ve tüfeklere ait 37 fişek olmak üzere toplam 1 adet adet ruhsatsız silah 7 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca 8 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 37 adet fişek ele geçirildiği öğrenildi.

IHA

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