  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Balıkesir Balıkesir'de kömür yüklü TIR alev aldı

'de kömür yüklü TIR alev aldı

'nin ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde kömür yüklü TIR, balatalarının aşırı ısınması sebebiyle alev aldı. Yoldan geçen sürücülerin tüpleri ve yazlık evlerden hortumla yapılan müdahaleler TIR'ı kül olmaktan kurtardı.

Balıkesir'de kömür yüklü TIR alev aldı

26.08.2020, 10:26

Edinilen bilgiye göre, gece Çanakkale istikametinden gelmekte olan 41 YS 623 plakalı TIR, ısınan balataları sebebiyle Küçükkuyu'da alev aldı. Bir anda TIR'ın altından yükselen alevleri gören araçlarını durdurarak yangına tüple müdahale etti.

Ayrıca yol kenarında bulunan yazlık evlerden uzatılan bahçe hortumları ile alevlere müdahale edildi. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de müdahale ederek soğutma çalışması yaptı.



Vatandaşlar, "Sürücüler ve çevre sakinleri müdahale etmemiş olsaydı TIR alev alev yanacaktı. Örnek bir dayanışma sergilendi" şeklinde konuştular.

İAH

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir'de kömür yüklü TIR alev aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA