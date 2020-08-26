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Haberler Balıkesir Bulduğu her yere esrar sakladı

Bulduğu her yere esrar sakladı

Bulduğu her yere esrar sakladı
Giriş Tarihi: 26.8.2020

Balıkesir'in Havran ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda çok miktarda esrar maddesi ve hint keneviri ele geçirildi. M.A'nın evinde yapılan aramada; 130 kök Hint keneviri, 119 gram esrar, terasta kurutulmaya bırakılmış 15,75 gram esrar, 1 adet beyaz kağıt içerisinde 1,56 gram esrar, 1 adet sigara paketi içerisinde 4,62 gram esrar, kase içerisinde 6,15 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 adet 7.65 çapında fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 765 TL ele geçirildi. M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUAT SALGIN

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