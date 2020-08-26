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Haberler Balıkesir Hareket halindeki araç alev aldı

Hareket halindeki araç alev aldı

'in Edremit ilçesinde hareket halindeki araçta çıktı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Hareket halindeki araç alev aldı

26.08.2020, 08:49

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde kırsal kesimde bulunan Beyoba Mahallesi'nde meydana geldi. 34 BM 0486 plakalı araç hareket halinde iken alev aldı.Araç sürücüsü ve çevre sakinleri, kendi imkanları ile yangına müdahale ederken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Itfaiye Daire Başkanlığı Edremit Itfaiyesi Grup Amirliği ekiplerinden de yardım istendi. Ekipler, araçta gerekli kontrolleri yaparak soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İHA

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