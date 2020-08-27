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Haberler Balıkesir Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O görüntüler için flaş karar

Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O görüntüler için flaş karar

son dakika... 'de fabrikası çalışanı, domatesleri ayaklarıyla ezerek dans ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Bunu üzerine firmaya 13 bin 900 lira ceza kesildi, işletmedeki 8 ton salça da imha edildi.

Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O görüntüler için flaş karar

DHA

27.08.2020, 08:37 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020,10:16

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Köseler Mahallesi'nde F.F.'ye ait kaçak salça üretimi yapan işletmede, bir çalışanın çıplak ayaklarıyla salça havuzuna girdiği görüntülere tepki yağdı. Balıkesir Valiliği, sosyal medyada yapılan paylaşımın ihbar olarak değerlendirildiğini ve ekiplerin hijyenik olmayan koşullarda üretilen 8 buçuk ton salçayı imha ettiğini, işletmenin de faaliyetine son verildiğini açıkladı.

Altıeylül ilçesi kırsal Köseler Mahallesi'nde kaçak olarak salça üretimi yapan işletmede çalışan işçi, salça havuzuna çıplak ayaklarıyla girerek dolaştı. Domatesleri ayaklarıyla ezdiği düşünülen işçi, bu anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görütüler büyük tepki topladı.



Sosyal medyadaki görüntüleri ihbar olarak kabul eden Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim Ekipleri ile Altıeylül Belediyesi zabıta ekipleri, bugün saat 16.15?te kaçak çalıştırılan tesise baskın düzeledi. Yapılan incelemelerde, salça havuzunda 5 ton dökme ve bidonlarda 3 buçuk ton salça tespit edildi. Toplam 8 buçuk ton salçayı imha eden ekipler, işletmenin faaliyetine de son verdi.



Konuyla ilgili Balıkesir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"26.08.2020 tarihinde saat 15.20'de bir internet sitesinde yapılan paylaşımda; Altıeylül ilçesi Köseler mahallesinde hijyenik olmayan şartlarda salça üretimi yapıldığı ve bir çalışanın salça havuzuna ayakları ile girdiği görülmüştür. Sitede yapılan paylaşım ihbar olarak değerlendirilmiş ve saat 16.15'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim Ekipleri, Altıeylül Belediyesi zabıta ekipleri ile beraber salça üretim yerine gidilerek, 5996 sayılı kanun kapsamında resmi kontroller yapılmıştır. Denetlemeler neticesinde salça üretilen yerin F.F.'ye ait olduğu, İşletme Kayıt Belgesinin olmadığı ve kaçak olarak salça üretimi yaptığı tespit edilmiştir. İmalathanede bulunan havuzlarda yaklaşık 5 ton civarında dökme halde 3,5 ton civarında da bidonlarda salça tespit edilmiş ve imha işlemi yapılmıştır. İnsan sağlığı ve gıda güvenliği açısından tehlike oluşturması sebebiyle 5996 sayılı Kanun'un 41'inci Maddesi 1'inci Fıkrası (e) bendi gereğince işletmenin faaliyeti durdurulmuştur. Aynı madde gereğince idari para cezası uygulanacaktır.

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