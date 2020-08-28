“Kızımı işkence ile öldürdüler!”

BALIKESİR'DE bir evde yarı baygın, altına bez bağlanmış, kollarında sigara söndürülmüş ve öldüresiye dövülmüş halde bulunan 2 çocuk annesi Özge S. (27) bu halde götürüldüğü Kütahya'daki baba evinde öldü. Genç kadının ölmeden eşi Ahmet S. ve eski kayınvalidesi Elif B.'nin kendisine işkence uygulandığını anlatması üzerine, ailesi adalet arayışına başladı. Ali Aktaş "Kızım eceli ile ölmedi. Suçlular cezasını çeksin" dedi.

SUAT SALGIN