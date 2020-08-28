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Haberler Balıkesir “Kızımı işkence ile öldürdüler!”

işkence ile öldürdüler!”

’da, tekstil işçilerini taşıyan midibüs, elektrik direğine çarptı. Midibüsün ön tarafının yok olduğu korkunç kazada 2 işçi feci şekilde can verdi.

“Kızımı işkence ile öldürdüler!”
Giriş Tarihi: 28.8.2020

BALIKESİR'DE bir evde yarı baygın, altına bez bağlanmış, kollarında sigara söndürülmüş ve öldüresiye dövülmüş halde bulunan 2 çocuk annesi Özge S. (27) bu halde götürüldüğü Kütahya'daki baba evinde öldü. Genç kadının ölmeden eşi Ahmet S. ve eski kayınvalidesi Elif B.'nin kendisine işkence uygulandığını anlatması üzerine, ailesi adalet arayışına başladı. Ali Aktaş "Kızım eceli ile ölmedi. Suçlular cezasını çeksin" dedi.

SUAT SALGIN

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