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Haberler Balıkesir İvrindi'de kaçak kazı yapan defineciler yakalandı

İvrindi'de kazı yapan defineciler yakalandı

İvrindi'de kazı yapan defineciler yakalandı. Şüphelilerle birlikte (2) adet sikke, (2) adet detektör, (2) adet kazma ele geçirildi.

İvrindi'de kaçak kazı yapan defineciler yakalandı

29.08.2020, 09:26 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020,09:30

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde kaçak kazı yapan defineciler jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Jandarma ekipleri kaçak kazı yapan şüphelilerin kaçak kazı malzemeleri ile birlikte 2 adet sikke ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, İvrindi İlçesinde R.A., S.A. ve H.A. isimli şahısların izinsiz kazı yapacakları bilgisinin alınması üzerine kazı yapacakları bölgede yapılan kontrolde şüpheli şahıslar kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerle birlikte (2) adet sikke, (2) adet detektör, (2) adet kazma ele geçirildi. Jandarma ekipleri ele geçen malzemeye el koyarak, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı.

IHA

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