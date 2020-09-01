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Haberler Balıkesir Balıkesir'de balıkçılar "Vira bismillah" dedi

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'de av sezonu açıldı, balıkçılar dedi. Balıkçılardan Hasan Biran, 13 yıldır Ayvalık'ta trol balıkçılığı yaptığını dile getirerek bu sene iyi geçeceğini umduğunu söyledi.

Balıkesir'de balıkçılar Vira bismillah dedi

01.09.2020, 09:11 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020,09:17

Balıkesir'de, "2020 Yılı Su Ürünleri Av Sezonu", Ayvalık ilçesinde yapılan törenle açıldı.

Balıkçılardan Hasan Biran, 13 yıldır Ayvalık'ta trol balıkçılığı yaptığını dile getirerek bu sene av sezonunun iyi geçeceğini umduğunu söyledi.

Hazırlıklarını 4 ay gibi bir sürede tamamladıklarını aktaran Biran, "Bugün 1 Eylül itibarıyla açılan sezonumuz inşallah balıkçı arkadaşlarımız için hayırlı ve uğurlu olur. Bol kazançlı geçer inşallah.

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