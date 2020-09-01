Balıkesir'de balıkçılar Vira bismillah dedi

Balıkesir'de, "2020 Yılı Su Ürünleri Av Sezonu", Ayvalık ilçesinde yapılan törenle açıldı.

Balıkçılardan Hasan Biran, 13 yıldır Ayvalık'ta trol balıkçılığı yaptığını dile getirerek bu sene av sezonunun iyi geçeceğini umduğunu söyledi.

Hazırlıklarını 4 ay gibi bir sürede tamamladıklarını aktaran Biran, "Bugün 1 Eylül itibarıyla açılan sezonumuz inşallah balıkçı arkadaşlarımız için hayırlı ve uğurlu olur. Bol kazançlı geçer inşallah.

Makilik alanda başlayan yangın, yazlık evlere 100 metre kala söndürüldü

Ceren Duman olayı ile ilgili 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

İzmir'de makilik alanda yangın