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Haberler Balıkesir "Maske takmamak kul hakkına girmektir"

" takmamak kul hakkına girmektir"

Müftüsü Ramazan Topcan, dünyada ölümlere yol açan korona virüs salgını ile ilgili değerlendirmede bulundu. Müftü Topcan, bunun bir imtihan olduğunu hatırlatırken, takmayarak hastalığın yaygınlaşmasının önünün açılmasını kul hakkına girmek olarak nitelendirdi.

Maske takmamak kul hakkına girmektir

03.09.2020, 11:12

Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan, İHA'nın pandemi sorularını cevapladı. Müftü Topcan, "Dini mümini İslamın ana hedeflerinden bir tanesi canı korumaktır, aklı korumaktır. Cana ve akla mal olacak her türlü tutum ve davranışı dini mümini İslam her şekilde yasaklar. İnsan ilahi imtihana tabi tutulan bir varlıktır. Yaptıklarından ve yapmadıklarının hesabını verecek olan tek varlıktır. Bizim kendimize karşı görevimiz var, içinde yaşadığımız topluma ve toplumun bireyi olan insana karşı görevimiz var, yüce Rabbimize karşı görevlerimiz var. İlahi denemeye maruz tutulan insan bazen varlıkla, bazen yoklukla, bazen sağlıkla, bazen hastalıkla imtihana tabi tutulabilir. Ancak aziz peygamberimizin de hastalık karşısında müminin takınacağı tavrı, özellikle böyle salgın hastalıklar karşısında davranışımızın ne olması konusunda da bize örnektir" dedi.



Müftü Topcan, sözlerini şöyle tamamladı: "Aziz kardeşlerimize: imtihana tabi tutulduk, bu mikrobu evet taşıdık ama lütfen rica ederim bunu bir kul hakkı olarak kabul ederek o nekahet dönemi diye tabir edeceğimiz tedavi döneminin mutlaka evlerde geçirilmesini ben özellikle söylüyorum. Özellikle bu sadece Müftü Ramazan Topcan'ın tavsiyesi değil, bu Kur'an'ın ve Kur'an-ı Kerim'e öğretmenlik yapan aziz peygamberimizin tavsiyesidir. Öyleyse bu süreci hiç şüphesiz dikkatli olmakla atlatabiliriz. Şimdi okullarımız açıldı açılacak. Ne zaman açılacak sorusunun cevabını ben veriyorum. Aziz kardeşim ne zaman sen, ne zaman ben kurallara tedbirlere riayet edersek işte o zaman sadece okullarımızı değil vicdanlarımızı da komşularımıza, sofralarımızı da komşularımıza açacağız. Maske takmayarak mevcut olan mikrobun yaygınlaşmasına sebebiyet veren kardeşlerimiz kul hakkına el uzatmış kadar büyük bir vebal altına girmişlerdir. Üç kural diye nitelendirdiğimiz maske, fiziki mesafe birde temizlik. Hadi biraz gayret diyoruz. Maske mesafe ve temizlik"

İHA

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