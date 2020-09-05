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'de yüzlerce ölü sahile vurdu

Erdek'te telef olan yüzlerce sahile vurdu. Vatandaşlar ölü balıkları görünce şaşkına dönerken, av yapan teknelerin ağlarına takılarak ölmüş olabileceklerini iddia etti.

Balıkesir'de yüzlerce ölü balık sahile vurdu

05.09.2020, 13:24 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020,13:34

Balıkesir'in Erdek ilçesi kırsal Ormanlı Mahallesinde telef olan yüzlerce balık sahile vurdu.


Alınan bilgiye göre, sahilde dolaşan vatandaşlar yüzlerce ölü balıkları görünce şaşkına döndü. Böyle bir olayın daha önce yaşanmadığına dikkat çeken vatandaşlar, balıkların bu şekilde karaya vurma sebebinin araştırılmasını istedi. Ölü olarak karaya vuran bu balıkların Marmara Denizinde av yapan teknelerin ağlarına takılarak ölmüş olabilecekleri iddia eden vatandaşlar, daha sonra da fazlalık sebebiyle denize bırakıldıkları ve rüzgarın etkisiyle karaya vurabilecekleri söyledi.

İHA

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