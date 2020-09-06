Ölü balık sahılı!

Balıkesir'in Erdek ilçesi kırsal Ormanlı Mahallesi'nde telef olan yüzlerce balık sahile vurdu. Sahilde dolaşan vatandaşlar yüzlerce ölü balığı görünce şaşkına döndü. Böyle bir olayın daha önce yaşanmadığına dikkat çeken vatandaşlar, balıkların bu şekilde karaya vurma sebebinin araştırılmasını istedi. Ölü olarak karaya vuran bu balıkların Marmara Denizi'nde av yapan teknelerin ağlarına takılarak ölmüş olabileceklerini iddia eden vatandaşlar, daha sonra da fazlalık sebebiyle denize bırakıldıklarını ve rüzgarın etkisiyle karaya vurabileceklerini söyledi.

SUAT SALGIN