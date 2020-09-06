  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Balıkesir Ölü balık sahılı!

Ölü balık sahılı!

Ölü balık sahılı!
Giriş Tarihi: 6.9.2020

Balıkesir'in Erdek ilçesi kırsal Ormanlı Mahallesi'nde telef olan yüzlerce balık sahile vurdu. Sahilde dolaşan vatandaşlar yüzlerce ölü balığı görünce şaşkına döndü. Böyle bir olayın daha önce yaşanmadığına dikkat çeken vatandaşlar, balıkların bu şekilde karaya vurma sebebinin araştırılmasını istedi. Ölü olarak karaya vuran bu balıkların Marmara Denizi'nde av yapan teknelerin ağlarına takılarak ölmüş olabileceklerini iddia eden vatandaşlar, daha sonra da fazlalık sebebiyle denize bırakıldıklarını ve rüzgarın etkisiyle karaya vurabileceklerini söyledi.

SUAT SALGIN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ölü balık sahılı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA