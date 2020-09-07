Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de Narkotik polisleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 10 uyuşturucu şüphelisini yakalarken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonlarda yakalanan 10 şüpheliden, 2'si adli makamlarca tutuklandı.



Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde sokak satıcılarına karşı yapılan uygulamalarda: Erdek İlçesinde başlattığı projeli operasyon dosyası kapsamında yapılan 2 yakalama sonucu 7,16 gram Metamfetamin ele geçirilmiş ve Dosyanın şüphelilerinin yakalanmasına yönelik Erdek İlçesinde 1 ve Kayseri İlinde bulunan 1 şüpheli şahıs olmak üzere iki hedef şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapılmış, tutuklanma talebi ile sevk edildikleri mahkemece her 2 şahıs da tutuklandı.

Ayvalık İlçesinde yapılan -çalışmada 1 şüpheli şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda 23 gram esrar maddesi ele geçirildi. Edremit İlçesinde yapılan çalışmada şüpheli şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda; 16 adet sentetik ecza hap, 9.94 gram metemfetamin ele geçirildi ve Bandırma İlçesinde yapılan çalışmada 3 şüpheli şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda; 6.30 gram esrar ve 2.75 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

İHA

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