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Bir anda alev aldı, büyük paniğe neden oldu!

'in en işlek caddesinde park halindeki araç bir anda alev alınca yaşandı. Alevleri fark eden vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeyi başardı. cadde üzerinde uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.

Bir anda alev aldı, büyük paniğe neden oldu!

07.09.2020, 14:39 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020,14:47

Balıkesir'de park halinde duran otomobil alev alarak yandı.


Balıkesir'in en işlek caddelerinden birisi olan Anafartalar Caddesi'nde park halinde bulunan arabanın bir anda alev almasıyla büyük paniğe neden oldu. Alınan bilgiye göre öğlen saatlerinde Anafartalar caddesi üzerinde park edilmiş vaziyette bulunan 10 ABH 077 plakalı aracın henüz bilinmeyen bir nedenle motor bölümünden alevler çıktı.

Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar çıkan yangını kendi imkanlarıyla söndürdüler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi. Meydana gelen olayda can kaybı olmazken araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle cadde üzerinde uzun kuyruklar oluştu.

İHA

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