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Haberler Balıkesir Jandarmadan motosikletlere özel denetim! 97 bin lira ceza kesildi

Jandarmadan motosikletlere özel denetim! 97 bin lira ceza kesildi

'de tarafından motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetim yapıldı. Ekipler, 169 motosiklete idari para cezası uygularken 55 motosikleti trafikten men etti. Denetimler kapsamında aranan 1 kişide tutuklandı.

Jandarmadan motosikletlere özel denetim! 97 bin lira ceza kesildi

08.09.2020, 14:47 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020,14:55

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde Motosiklet ve Motorlu bisikletlere yönelik denetleme yaptı. Jandarma Trafik Timleri 169 Motosiklete idari para cezası uygularken 55 motosikleti trafikten men etti.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yönelterek usulsüzlük ve suistimalleri en aza indirmek, korunmasız yol kullanıcısı tabir edilen motosiklet/motorlu bisikletlerin karıştığı trafik kazaları sonucu meydana gelen ölümleri ve ağır yaralanmaları önlemek maksadıyla;Balıkesir il genelinde eş zamanlı olarak "Motosiklet ve Motorlu Bisiklet kullanan Sürücülere Yönelik Denetim-2" faaliyeti icra etti.

Jandarma Trafik Timlerinin denetimleri sonucunda, 2 bin 53 motosiklet kontrol edilerek, 169 motosiklete 97 bin 686 TL, idari para cezası uygulandı ve 55 motosiklet trafikten men edilirken, 4 sürücünün belgesi geçici olarak alındı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 1 şahıs yakalandı.

İHA

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