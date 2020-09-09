Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin dikkati sayesinde üzerinde çok sayıda uyuşturucu bulunan bir şahıs yakalandı.



Edinilen bilgiye göre; Ayvalık Polisi yaptığı bir uygulama sırasında üzerinde 24,25 gram esrar, 19,50 gram metafetamin, 10 adet sentetik hap 1 adet tabanca ve 5 adet fişek bulunan T.A. isimli şüpheliyi kıskıvrak ele geçirdi.



Yakalanan T.A'nın hakkında yasal işlemlerin ardından adli makamlara teslim edileceği öğrenildi.

İHA

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