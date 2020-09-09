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Haberler Balıkesir Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonu

'ta uyuşturucu operasyonu

'ta polis ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu yapıldı. Üzerinde çok sayıda uyuşturucu bulunduran T.A yakalandı. Şahsın üzerinden 24,25 gram esrar, 19,50 gram metafetamin, 10 adet sentetik hap 1 adet tabanca ve 5 adet fişek çıktı.

Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonu

09.09.2020, 09:10 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020,09:15

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin dikkati sayesinde üzerinde çok sayıda uyuşturucu bulunan bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık Polisi yaptığı bir uygulama sırasında üzerinde 24,25 gram esrar, 19,50 gram metafetamin, 10 adet sentetik hap 1 adet tabanca ve 5 adet fişek bulunan T.A. isimli şüpheliyi kıskıvrak ele geçirdi.

Yakalanan T.A'nın hakkında yasal işlemlerin ardından adli makamlara teslim edileceği öğrenildi.

İHA

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