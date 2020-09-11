Balıkesir'de son 1 ayda aranan 293 kişi yakalandı

Balıkesir'de jandarma ekipleri son 1 ayda Balıkesir genelinde çeşitli suçlardan aranan 293 kişiyi yakaladı. Jandarma ekipleri ayrıca bu faaliyetleri sırasında 148 bin vatandaşın kimliğini sorgularken, çok miktarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi.



Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Ağustos ayı boyunca "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik icra edilen "Önleyici Kolluk Faaliyetleri" esnasında; 148 bin 26 kişi sorgulanmış, yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 293 şahıs yakalarken, 592 şahsa idari işlem yapıldı ve yakalanan şahıslara 800 bin 450 TL idari para ceza uygulandı.



Jandarma ekipleri bu uygulamalar esnasında yaptığı aramalarda 1 kilo 905 gram kubar esrar, 356 kök kenevir, 2 adet extacy hap, 14 gram metamfetamin, 10 gram bonzai, 68 gram reçine esrar, 26 gram toz esrar, 40 gram kokain, 3 gram eroin, 5 bin 500 adet makoron sigara, 114 kg tütün, 16 adet ruhsatsız tabanca, 28 adet ruhsatsız av tüfeği, 13 adet kurusıkı tabanca, 17 adet kesici delici alet ve 224 adet fişek ele geçirilmiş, yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edilmiştir. Jandarma Trafik ekipleri Ağustos ayında yaptıkları Trafik kontrollerinde de 59 bin 475 araç kontrol ederek, 2 bin 155 araca 1 milyon 96 bin 204 TL idari para cezası uyguladı ve 466 aracı trafikten men etti. Ayrıca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Burhaniye ilçesinde 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

İHA

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