‘İzmir İtfaiyesi sınıfta kaldı’

İZMİR'İN Bayındır ilçesinde, geçen Cumartesi akşamı dört katlı bir apartmanın küle dönmesiyle sonuçlanan yangının yankıları devam ediyor. Bayındır'ın AK Partili Belediye Başkanı Uğur Demirezen, İzmir itfaiyesinin o akşam sınıfta kaldığını belirterek, "Büyükşehir İtfaiyesi, yangında büyük bir koordinasyon sıkıntısı yaşadı. Olay yerine geldiğimizde sadece 1 itfaiye aracı vardı" dedi. Olay akşamı Selahattin İşinekoş isimli bir arkadaşından haberi duyduğunu aktaran Demirezen, "Gördüğüm manzara karşısında şoke oldum. 3-4 itfaiye aracı görmeme rağmen bir tane bile merdiveni açılan itfaiyenin olmaması beni üzdü. Hortum açıyorlar, patlak çıkıyor. Yarım saat geçti bir baktım 10 tane itfaiye oldu ama bazıları koordinasyon eksikliği nedeniyle bekliyorlardı. Bu sorunları aşamadık. Bir koordine ve yönlendirme sıkıntısı yaşandı. Son model otomatik bir itfaiye aracının merdivenini kullanacak operatörü yoktu. 10 dakika boyunca o merdiven boşta durdu. Çok yazık" ifadelerini kullandı.

NADİR UYSAL