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Haberler Balıkesir Hemsireleri kurtarmak isteyen hasta bıçaklandı

Hemsireleri kurtarmak isteyen hasta bıçaklandı

Hemsireleri kurtarmak isteyen hasta bıçaklandı
Giriş Tarihi: 12.9.2020

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Küçükköy Mahallesi'ne bağlı Sarımsaklı mevkiinde, 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde annesine zatürre aşısı vurdurmak isteyen Engin Barış K. merkezde aşı olmadığını söyleyen hemşire Hande Çabuk'u darp edip, yanındaki hemşire Ayşe Beyazıt'ı saçlarından çekerek yerlerde sürükledi. Bununla da yetinmeyen saldırgan, muayene odasındaki Ayşe Sakallıoğlu'nu da tartakladı. Hemşirelerin yardım çığlıklarını duyan Abdullah Sönmez isimli hasta muayene odasının kapısını açarak içeri girdi ve hemşireleri saldırganın elinden kurtardı. Ancak bu kez saldırgan Sönmez'i darp edip, bıçaklayarak yaraladı. Saldırganın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

SUAT SALGIN

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