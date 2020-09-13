  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Balıkesir 3 hemşireyi darp edip, hastayı bıçaklamıştı! Mahkeme kararını verdi

3 hemşireyi darp edip, hastayı bıçaklamıştı! Mahkeme kararını verdi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 3 hemşireyi darp edip, onları kurtarmaya gelen hastayı da bıçaklayan (41), adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından savcılık tarafından yapılan itiraz üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 hemşireyi darp edip, hastayı bıçaklamıştı! Mahkeme kararını verdi

13.09.2020, 13:05

Olay, Ayvalık ilçesine bağlı turistik Küçükköy Mahallesi'nde bulunan 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde 10 Eylül'de meydana geldi. Annesine zatürre aşısı yaptırmak isteyen Engin Barış Kırmızıçiçek, iddiaya göre, aşı olmadığı söylenince evden bıçak alıp geldi. Kırmızıçiçek, 3 hemşireyi dövdü, hasta olarak olay yerinde bulunan akademisyen Abdullah S. de sağlıkçıları kurtarmak için araya girdi.

Abdullah S., saldırgan tarafından bıçaklandı, hastanede tedaviye alındı. Jandarma tarafından gözaltına alınarak nöbetçi mahkemeye sevk edilen Engin Barış Kırmızıçiçek, serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine Engin Barış Kırmızıçiçek, yeniden gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Engin Barış Kırmızıçiçek, Burhaniye Cezaevi'ne gönderidi.

DHA

Sağlık ocağında dehşeti yaşatmıştı! O saldırganın dedikleri ortaya çıktı Ayvalık'ta sağlık merkezinde dehşet! 3 hemşireyi darbedip bir kişiyi bıçakladı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

3 hemşireyi darp edip, hastayı bıçaklamıştı! Mahkeme kararını verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA