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Haberler Balıkesir Miras kavgasında kan aktı! Balıkesir'de korkunç ölüm

Miras kavgasında kan aktı! 'de korkunç ölüm

Son dakika... 'de 33 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın, miras yüzünden çıkan kavgada kocasının kardeşleri tarafından öldürüldü.

Miras kavgasında kan aktı! Balıkesir'de korkunç ölüm

13.09.2020, 14:01

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında kırsal Hacıbozlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeşler arasındaki mal paylaşımı anlaşmazlığı tartışmaya dönüştü. Kavgada sopa ve kürekle darp edilen 2 çocuk annesi Çiğdem D., olay yerinde hayatını kaybetti. Kocası Ramazan D. (43) ise çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine mahalleye gelen jandarma olay yerinde önlem alırken, genç kadının cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma olaya karışan B.D. (50) ile oğulları A.D. (25) ve A.D.'yi (22) gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

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