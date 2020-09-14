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Ayvalık’ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu

'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonu yaptı. Yapılan operasyonda, 20 gram toz esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 10 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Ayvalık’ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu

14.09.2020, 13:17 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020,13:25

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonu yaptı.

Jandarma ekipleri, A.A isimli bir şüphelinin ev ve eklentilerinde yaptığı operasyonda, 30 kilogram kubar esrar, 20 gram toz esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 10 adet av tüfeği fişeği ele geçirdi. Olayla ilgili olarak M.K., A.T., M.K., H.B. ve B.K. isimli şüphelilerin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenilirken, A.A. isimli şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Jandarma ekiplerinin Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el koyarak şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başladığı belirtildi.

İHA

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