Olay, önceki akşam saat 20.30 sıralarında kırsal Hacıbozlar Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşler arasındaki mal paylaşımı anlaşmazlığı tartışmaya dönüştü. Kavgada sopa ve kürekle darp edilen 2 çocuk annesi Çiğdem D. olay yerinde hayatını kaybetti. Kocası Ramazan D. (43) ise çeşitli yerlerinden yaralandı.
Jandarma olaya karışan B.D. (50) ile oğulları A.D. (25) ve A.D'yi (22) gözaltına aldı.
SUAT SALGIN
Kardeşlerin kavgasında gelin öldürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.