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Kardeşlerin kavgasında gelin öldürüldü

Balıkesir'de 33 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın, miras yüzünden çıkan kavgada kocasının kardeşleri tarafından öldürüldü.

Kardeşlerin kavgasında gelin öldürüldü
Giriş Tarihi: 14.9.2020

Olay, önceki akşam saat 20.30 sıralarında kırsal Hacıbozlar Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşler arasındaki mal paylaşımı anlaşmazlığı tartışmaya dönüştü. Kavgada sopa ve kürekle darp edilen 2 çocuk annesi Çiğdem D. olay yerinde hayatını kaybetti. Kocası Ramazan D. (43) ise çeşitli yerlerinden yaralandı.

Jandarma olaya karışan B.D. (50) ile oğulları A.D. (25) ve A.D'yi (22) gözaltına aldı.

SUAT SALGIN

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