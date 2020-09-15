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'de zeytinlik yangını

'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda çıktı. Yangını söndürmek için 3 arazöz müdahale etti. Yangında 5 dönüm zeytinlik alan zarar gördü.

Balıkesir'de zeytinlik yangını

15.09.2020, 16:37 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020,16:47

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan zeytinlik yangını korkuttu. Yazlık evlerin yakınında çıkan yangında 5 dönüm zeytinlik alan zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Avcılar Mahallesi'nde İzmir Çanakkale Kara yolu kenarında sazlık alanda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek zeytinlik alana sıçradı.

Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine ait 3 arazöz müdahale etti. Yüzlerce yıllık zeytin ağaçları alevlere teslim oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

İHA

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