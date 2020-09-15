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Haberler Balıkesir Jandarmadan zehir tacirlerine geçit yok

Jandarmadan zehir tacirlerine geçit yok

Jandarmadan zehir tacirlerine geçit yok
Giriş Tarihi: 15.9.2020

BALIKESIR Ayvalık'ta jandarma ekipleri başarılı bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. A.A isimli bir şüphelinin evine yapılan operasyonda 30 kilo kubar esrar, 20 gram toz esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 10 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.K, A.T, M.K., H.B. ve B.K. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, kayıplara karışan A.A'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

SUAT SALGIN

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