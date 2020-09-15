  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Balıkesir Kazdağları'ndaki orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü

'ndaki orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü

'in Havran ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları yapılıyor.

Kazdağları'ndaki orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü

AA

15.09.2020, 09:09

Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Edremit Körfezi'ni Çanakkale'nin yenice ilçesine bağlayan dağ yolunda devriye gezen jandarma trafik ekipleri, Kazdağları Talimalanı mevkisinde bulunan mesire alanında çıkış sebebi henüz bilinmeyen orman yangını olduğunu fark etti.

Ekipler, durumu Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne haber verdi. Yangın yerine sevk edilen 2 arazöz ve bir tankerle alevlere müdahale edildi.

Bölgede sert esen poyraza rağmen jandarmanın dikkatiyle erken müdahale ile kısa sürede kontrol altına alınan yangında 200 metrekarelik alandaki kızılçam ağaçları zarar gördü.

Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları yapılıyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kazdağları'ndaki orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA