Balıkesir'de korkutan yangın

Balıkesir'in Edremit İlçesine bağlı turistlik İkizçay Mahallesinde bir apartmanın çatısında başlayan yangın paniğe neden oldu. Alevler dairelere sıçramadan kontrol altına alındı.



Edremit'e bağlı turistlik İkizçay Mahallesi Çamlıca sitesinde bulunan apartmanın çatısında, saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler bir anda çatıyı sararken, apartmanda oturanlar korku ve panik yaşadı. Binada oturanlar itfaiyeye haber verirken, evlerini tahliye ederek sokağa çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı ekipler yangına müdahale etti. Alevler diğer katlara ve bitişikteki binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı o anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafında cep telefonuyla kaydedildi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

DHA

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