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Haberler Balıkesir Bir anda alev aldı, hurdaya döndü!

Bir anda alev aldı, hurdaya döndü!

Edremit'te bir anda alev alan otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmeyi başarırken, araçta büyük maddi hasar meydana geldi.

Bir anda alev aldı, hurdaya döndü!

16.09.2020, 12:10 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020,12:26

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir otomobil yanarak hurdaya döndü.


Edinilen bilgiye göre, A.Z.T. idaresindeki 16 L 8934 plakalı otomobil, İzmir istikametinde seyir halinde iken Bostancı Mahallesi yakınlarında motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı.

Sürücü aracı yol kenarına çekti. Sürücünün aracı terk etmesinin ardından araç bir anda alevlere teslim oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiyeler ihbar sonrasında olay yerine gelerek aracı söndürdü.

Araçta büyük maddi hasar meydana geldi.

İHA
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