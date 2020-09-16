Bir anda alev aldı, hurdaya döndü!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir otomobil yanarak hurdaya döndü.
Edinilen bilgiye göre, A.Z.T. idaresindeki 16 L 8934 plakalı otomobil, İzmir istikametinde seyir halinde iken Bostancı Mahallesi yakınlarında motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı.
Sürücü aracı yol kenarına çekti. Sürücünün aracı terk etmesinin ardından araç bir anda alevlere teslim oldu.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiyeler ihbar sonrasında olay yerine gelerek aracı söndürdü.
Araçta büyük maddi hasar meydana geldi.
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