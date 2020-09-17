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Haberler Balıkesir Balıkesir'de 44 kişi yurtta karantinaya alındı

'de 44 kişi yurtta karantinaya alındı

'de Covid 19 teşhisi konulmuş ve ikametlerinde zorunlu izolasyonda olması gereken 15 kişi ve Balıkesir'de geçici sebeple bulunan ve uygun yeri bulunmayan Covid 19 testi pozitif çıkan 29 kişi toplam 44 kişi KYK 'nda tutuluyor.

Balıkesir'de 44 kişi yurtta karantinaya alındı

İHA

17.09.2020, 13:35

Balıkesir Valiliğin'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "COVİD-19 vakası tanısı konulmuş ve temaslı olarak ikametlerinde izolasyonda olması gerektiği halde bu kurala aykırı hareket ederek dışarı çıkan 15 kişi, Ayrıca Balıkesir'de geçici nedenlerle bulunduğundan izolasyon için uygun yeri bulunmayan 29 kişi olmak üzere toplam 44 kişi, 17 Eylül Perşembe günü itibariyle Balıkesir İl Merkezinde bu amaçla tahsis edilen Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdunda zorunlu barınmaya tabi tutulmaktadır" açıklaması yapıldı.

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