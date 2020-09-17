  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Balıkesir Balıkesir'de jandarma aranan 87 kişiyi yakaladı

'de jandarma aranan 87 kişiyi yakaladı

'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 87 kişiyi yakaladı. Sorgulamalarda da 51 bin 180 kişiye kimlik uygulaması yapıldı.

Balıkesir'de jandarma aranan 87 kişiyi yakaladı

17.09.2020, 11:16 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020,11:24

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 87 kişiyi yakaladı. Aranan şahıslara yönelik yapılan sorgulamalarda da 51 bin 180 kişiye kimlik uygulaması yapıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik il genelinde icra edilen "Önleyici Kolluk Faaliyetleri" esnasında; 51 bin 180 kişi sorgulanırken, Altıeylül ilçesinde 2, Ayvalık ilçesinde 23, Bandırma ilçesinde 7, Bigadiç ilçesinde 2, Burhaniye ilçesinde 1, Edremit ilçesinde 27, Erdek ilçesinde 2, Gönen ilçesinde 1, İvrindi ilçesinde 3, Karesi ilçesinde 11, Kepsut ilçesinde 5, Sındırgı ilçesinde 2 ve Susurluk ilçende 1 kişi olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 87 kişi gözaltına alındı.

İHA

Balıkesir'de üretilen bu peynir bir yılda sofraya geliyor Kütahya’da 658 uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 gözaltı Aydın'da kamyonet kanala uçtu: 2 yaralı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir'de jandarma aranan 87 kişiyi yakaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA