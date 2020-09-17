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Haberler Balıkesir Balıkesir'de sahte içki ele geçirildi

'de ele geçirildi

'in Edremit ilçesinde jandarma ekipleri sahte ve kaçak içki üreten bir adrese baskın düzenledi. Ekipler tarafından düzenlenen baskında, 150 litre kaçak ve ele geçirildi.

Balıkesir'de sahte içki ele geçirildi

17.09.2020, 14:04 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020,14:13

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri sahte ve kaçak içki üreten bir kişinin ikamet adresine baskın düzenledi. Baskında 150 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak sahte içki imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar doğrultusunda Edremit İlçesi Altınoluk Mahallesinde H.T. isimli şahsın ikamet adresi ve eklentilerinde yapılan aramada 150 litre kaçak içki , 1 adet alkol yapımında kullanılan damıtma kazanı ve aparatları ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


İHA

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