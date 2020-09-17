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Haberler Balıkesir Balıkesir'de şüpheli hareketlerde bulunan 2 kişi yakalandı

'de şüpheli hareketlerde bulunan 2 kişi yakalandı

'de jandarma ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan iki kişinin üstünü aradı. Yapılan üst aramalarında, 1 tabanca, 1 bıçak ve 3 gram kubar esrar ele geçirildi.

Balıkesir'de şüpheli hareketlerde bulunan 2 kişi yakalandı

17.09.2020, 11:29 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020,11:37

Balıkesir'in Edremit ilçesinde şüpheli hareketlerde bulunan iki kişinin jandarma tarafından yapılan üst aramasında 1 tabanca, 1 bıçak ve 3 gram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Edremit ilçesi Kadıköy mahallesinde şüpheli hareketler sergilemesi üzerine kaba üst araması yapılan S.Ç. ve M.K.'nın üzerlerinde; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kesici delici alet ve 3 gram kubar esrar ele geçirildi.
Adli makamların talimatıyla S.Ç. ve M.K. isimli şüpheli şahıslar hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet suçundan, adli işlem başlatıldı.

İHA

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