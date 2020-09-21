Haberler Balıkesir Ayvalık'ta korkutan yangın

Ayvalık'ta korkutan yangın

Balıkesir Ayvalık'ta iki katlı bir evde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında evin oturma salonu hasar görürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

21.09.2020, 15:21 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020,15:26