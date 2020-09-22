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Gömeç’te çöplük yangını korkuttu

Gömeç'te çıkan yangını korkuya neden oldu. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede söndürmeyi başardı. Vatandaşlar rahat bir nefes alırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Balıkesir Gömeç’te çöplük yangını korkuttu

22.09.2020, 16:59 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020,17:09

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çöplük yangını çıktı.


Edinilen bilgiye göre, eski çöplük alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Gömeç İtfaiye Grup Amirliği ekipleri iki saatlik çabalar neticesinde yangını söndürdü. Yangının söndürülmesi ile evredeki vatandaşlar rahat bir nefes alırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

İHA

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