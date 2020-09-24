Balıkesir'de 3 silah ele geçirildi

Balıkesir'de polis ekipleri il ve ilçe genelinde yaptıkları operasyonlarda 9 aranan şahsı yakalarken, 3 silah ve fişek ele geçirdi.



Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde yapılan çalışmalarda; Balıkesir İl merkezinde, 5 aranan şahıs ve 1 adet silah ve bu silaha ait 5 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, Ayvalık'da, 1 aranan şahıs ve 1 adet silah ve bu silaha ait 8 adet fişek, Bandırma'da 2 aranan kişi ve Erdek ilçesinde 1 aranan kişi yakalandı.

İHA

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