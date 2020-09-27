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Haberler Balıkesir Burhaniye’de ot yangını zeytin ağaçlarına zarar verdi

’de ot yangını zeytin ağaçlarına zarar verdi

ilçesinde meydana gelen ot yangını zeytin ağaçlarına zarar verdi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Burhaniye’de ot yangını zeytin ağaçlarına zarar verdi

İHA

27.09.2020, 17:27

Edinilen bilgiye göre, Mahkeme Mahallesi Burcu fabrikası arkasındaki otluk alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Burhaniye İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Büyümeden söndürülen yangın sırasında çevrede bulunan bazı zeytin ağaçları da zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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