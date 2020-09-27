Polis imamının hard diskinden PKK arşivi çıktı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün Balıkesir Polis Meslek Yüksek Okulu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Polis Okulu öğrencilerine 2010-2014 yılları arasında mahrem imamlık yapan 13 şüpheli tespit edilmişti. 60 günlük teknik takibin ardından 11 Eylül'de operasyon düğmesine basıldı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Muhammet E'nin evinde yapılan arama sırasında FETÖ-PKK ortaklığı deşifre oldu.

CASUSLUKTAN TUTUKLANDI

İstanbul Silivri'de gözaltına alınan 30 yaşındaki mühendis Mehmet E'ye ait hard diskin kardeşinde olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçen polis, hard diski imha edilmeden ele geçirdi. Balıkesir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince incelenen hard diskten PKK ve Suriye uzantısı YPG ile örgütün kadın yapılanması YPJ toplantılarına ait olduğu anlaşılan çok sayıda video ve örgüt üyelerinin fotoğrafları çıktı. Ayrıca aynı hard diskte Türkiye'nin Kürtleri katlettiği iftiralarını içeren ve İngilizce olarak hazırlanmış kara propaganda videoları da bulundu. Şüpheli Muhammet E, FETÖ üyeliğinin yanı sıra PKK terör örgütü üyeliği ve askeri ve siyasi casusluk suçlarından da sorgulandı. Şüpheli, ifadesinin ardından çıkarıldığı Balıkesir 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce "Terör örgütüne üye olma, Askeri ve siyasi casusluk" suçlarından tutuklandı.

ÖRGÜTE AİT GÖRÜNTÜLER ELE GEÇTİ

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince incelenen hard diskten PKK ve Suriye uzantısı YPG ile örgütün kadın yapılanması YPJ toplantılarına ait olduğu anlaşılan çok sayıda video ve örgüt üyelerinin fotoğrafları çıktı.