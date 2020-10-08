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Haberler Balıkesir Balıkesir'de fuhuş operasyonu: 1 tutuklama

'de operasyonu: 1 tutuklama

merkez ve Edremit ilçesinde  operasyonunda yakalanan 8 kadın ve 15 erkek hakkında işlem yapıldı, fuhuş için yer temin edip aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı, 2’si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Balıkesir'de fuhuş operasyonu: 1 tutuklama

08.10.2020, 17:49

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nce fuhuş suçlarına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Balıkesir il merkezi ve Edremit ilçesinde fuhuş için yer temin etmek ve fuhuşa aracılık etmek suçlamasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda fuhuş yapan 8 kadın ile kadınlarla birlikte olan 15 erkek hakkında işlem yapıldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E. ve S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
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