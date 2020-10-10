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Haberler Balıkesir Kazdağları’nda hazan mevsimi! Adeta görsel şölen

’nda ! Adeta görsel şölen

Mitolojide İda Dağı olarak geçen, ağaç ve bitki türlerinin oluşturduğu renkleri ile görülmeye değer güzellik sunan , sonbaharın kendisini göstermesiyle adeta bir renk cümbüşü yaşıyor.

Kazdağları’nda hazan mevsimi! Adeta görsel şölen

10.10.2020, 10:22

Mitolojide "bin pınarlı İda" olarak geçen, Balıkesir ve Çanakkale sınırlarında yer alan Kazdağları, 21 bin 300 hektarlık alanıyla, zengin fauna ve florası ile ülkenin görülmeye değer ender yerleri arasında gösteriliyor.



Mitolojide Afrodit, Hera ve Athena arasındaki "dünyanın ilk güzellik yarışması"nın yapıldığı Kazdağları bugüne kadar tespit edilen 31'i kendine özgü 78 endemik bitkiye ev sahipliği yapıyor.



Sonbahar'ın kendisini göstermesiyle birlikte sararmaya başlayan yapraklar ile ile Kazdağları adete bir renk cümbüşü sunuyor. Özellikle fotoğraf ve doğa tutkunları bu güzellikleri yaşamak için Kazdağları'na büyük ilgi gösteriyor.



İHA

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