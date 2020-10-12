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Asırlık bindallı sedir takımı mezadın en değerli ürünü oldu

’in Burhaniye ilçesi kırsal 'nde eski eşya mezadı düzenlendi. gören bindallı sedir takımı, mezadın en değerli ürünü oldu.

Asırlık bindallı sedir takımı mezadın en değerli ürünü oldu

12.10.2020, 14:41

Burhaniye'nin kırsal Taylıeli Mahallesi'nde bulunan çay bahçesinde düzenlenen eski eşya mezadı büyük ilgi gördü. Mezatta, eskinin lüks lambalarından vazolara kadar çok sayıda ürün alıcı bulurken, mezadın en değerli ürünü asırlık bindallı sedir takımı oldu.

Burhaniye'de bir araya gelen eski eşya meraklıları, iki yıldır Edremit'in kırsal Bostancı Mahallesi'nde düzenledikleri mezadı bu hafta, Burhaniye'nin Taylıeli Mahallesi'nde yaptı. Köydeki bir çay bahçesinde bir araya gelen yaklaşık 50 kişi açık artırmaya çıkan ürünleri satın almak için birbirleriyle yarıştı. Mezada Burhaniye'nin yanı sıra Edremit, Havran, Gömeç ve Ayvalık'tan da meraklılar katıldı. Pek çok ürün yeni sahibini bulurken, asırlık bindallı sedir takımına 3 bin 700 lira fiyat teklif edildi. Rakamı az bulan sahibi Muammer Aşık, bindallı sedir takımını satmaktan vazgeçti.

Mezada katılanlar, birçok ürünü bulabilmenin mutluluğunu yaşadı. Eski eşyalara meraklı olduğunu anlatan Şükrü Baykal, "Buraya antika eşyalar geliyor. Çok değerli çok kıymetli parçalar geliyor. Ben de kendimce bu işlere meraklı olduğum için katılıyorum. İnsanlar çok memnun. Hem bir değişiklik oluyor hem de körfezde bir hareket oluyor. Dışarıdan çok gelenler var. Büyük bir ilgi oldu. Herkes çok memnun" dedi.

Çağatay Bayramoğlu ise, "İki senedir bu mezat organizasyonunu yapıyoruz. Bu hafta da Taylıeli Mahallesi'nde böyle bir organizasyon yaptık. Gayet güzel oldu. Katılımdan memnunuz. En pahalı ürünümüz yöresel bindallı oldu. Eskiye merakı olanları bekliyoruz" dedi.

DHA

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