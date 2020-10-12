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Haberler Balıkesir Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

merkezli operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 10 zanlı yakalandı.

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

AA

12.10.2020, 11:09

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ankesör ve kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen 3'ü halen görevde, 5'i ihraç edilmiş 8 subay ile 2 sivil hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir, Edirne, Ankara ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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