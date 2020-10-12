Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ankesör ve kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen 3'ü halen görevde, 5'i ihraç edilmiş 8 subay ile 2 sivil hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir, Edirne, Ankara ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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