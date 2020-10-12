Daha iyi iletişim için şeffaf maske üretti

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinde yaşayan balerin ve oyuncu Alev Baymur, korona virüs salgınına karşı birbirinden şık tasarım şeffaf maskeler üretti. Dudak okuyarak iletişim kuran milyonlarca işitme engellinin maske nedeniyle zorluklar yaşamasından ilham aldığını belirten Baymur, "Aslında işitme engelliler kadar herkesin birbirini görmeye, dudak ve mimik okumaya ihtiyacı var" dedi.

SUAT SALGIN