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Haberler Balıkesir Balıkesir'de çocukların cadde ortasında nargile içtiği görüntüler 'pes' dedirtti

'de çocukların cadde ortasında içtiği görüntüler 'pes' dedirtti

’in Edremit ilçesinde amatör bir kişinin cep telefonu ile çektiği görüntüler tüyler ürpertti. Görüntülerde yaşları küçük olan 2 kız 4 erkek çocuğun içtikleri görülüyor. Bir kişinin ise nargile içtikten sonra fenalaşarak yerde baygın yatması görüntülere yansıdı.

Balıkesir'de çocukların cadde ortasında nargile içtiği görüntüler 'pes' dedirtti

İHA

13.10.2020, 10:40

Gazicelal Mahallesi'nde adliye arkasında dün akşam saatlerinde çekilen görüntülerde yaşları küçük olan 2 kız 4 erkek çocuğun nargile içtikleri görülüyor. Bir kişinin ise içtikten sonra fenalaşarak yerde baygın yatması dikkat çekiyor.

Çocukların nargile mi içtikleri yoksa cadde ortasında uyuşturucu mu aldıkları bilinmezken, görüntülerde kız çocuklarının da ilgisi hayret uyandırdı. Her şey bir tarafa bir arkadaşlarının bayılmasına aldırış etmeden nargile keyfine çocukların devam etmesi ise görüntülere yansıdı. Çocukların nargile içmesi saniye saniye kaydedilirken, kendinden geçen çocuğun ise arkadaşları ayrıldıktan sonra kendine geldiği, zorlukla ayağa kalkıp sendeleyerek oradan ayrıldığı öğrenildi.

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