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Haberler Balıkesir 6 yıldır depoda durduğunu iddia ettiği motosikletine köprü geçiş cezası geldi

6 yıldır depoda durduğunu iddia ettiği motosikletine köprü geçiş cezası geldi

’in Burhaniye ilçesinde yaşayan esnaf , motosikletine, 6 yıldır depoda tutmasına rağmen köprü geçiş ücreti ve cezası geldiğini iddia etti. Özcan, cezaya itiraz ettiğini söyledi.

6 yıldır depoda durduğunu iddia ettiği motosikletine köprü geçiş cezası geldi

16.10.2020, 18:26

Burhaniye ilçesinde yaşayan esnaf Yılmaz Özcan'ın 2014 yılında alıp, depoda tuttuğunu iddia ettiği 34 AS 3508 plakalı motosikletine, 2019 yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Mahmutbey-Edirne Otoyolu'nu kullandığı gerekçesiyle 23 TL'si geçiş ücreti, 92 TL'si ceza olmak üzere toplam 115 TL'lik ödeme makbuzu geldi.

Cezaya itiraz eden Özcan, "Gelen ceza makbuzunda, motosikletimin 2019 yılının 8., 9. ve 10'uncu aylarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 6 defa, Mahmutbey-Edirne Karayolu'ndan da bir defa geçtiği yer alıyor. 2014 yılından beri Balıkesir Burhaniye'de olan motosikletime, köprü geçiş ücretleri tahakkuk etmiş. İtiraz ettim ancak tekrar tebligat geldi. 23 liralık köprü geçiş ücretine 92 lira ceza uygulanmış. Bir ay içinde ödemem isteniyor. Tekrar itiraz dilekçemi hazırladım. 2014 yılından beri burada kullandığım ve depoda duran motora köprü geçiş ücreti geliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü bunu benden istiyor. Ben de itirazımı yineledim. Bunun için uğraş veriyorum" dedi.

DHA

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