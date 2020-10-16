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Haberler Balıkesir Balıkesir’de sahte içki operasyonunda 2 tutuklama

’de operasyonunda 2 tutuklama

´de satışı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Balıkesir’de sahte içki operasyonunda 2 tutuklama

İHA

17.10.2020, 00:00

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak içki operasyonu yapıldı. Polis ekipleri iki şahsın İzmir´den aldıkları kaçak etil alkolü kargo yoluyla başka illere gönderdikleri bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler 2 iş yeri, 2 ikamet ve 1 araçta yaptıkları aramalarda 30 adet 5 litrelik bidonlar içerisinde Etil Alkol ve 226 adet anason aroması ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şahıs, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir’de sahte içkiden bir can kaybı daha Aydın'da sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen 1 kişi öldü İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi

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