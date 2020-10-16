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Haberler Balıkesir Yağ fabrikasından kara dumanlar yükseldi

Yağ fabrikasından kara dumanlar yükseldi

Yağ fabrikasından kara dumanlar yükseldi
Giriş Tarihi: 16.10.2020

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi'nde bulunan yağ fabrikasının arka bahçesinde yangın çıktı. Bahçede bulunan paletler ve ambalajlanmış zeytin yağlarının da alev almasıyla yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

SUAT SALGIN

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