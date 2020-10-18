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Haberler Balıkesir Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

'de bir mahalle karantinaya alındı

'in Dursunbey ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede uygulaması başlatıldı.

Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

AA

18.10.2020, 14:39

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kırsal Bayıryüzügüney Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu. Açıklamada, çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu mahallede, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugün saat 18.00'den itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Bayıryüzügüney'de 14 gün süresince halkın ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı öğrenildi.

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