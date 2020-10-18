Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kırsal Bayıryüzügüney Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu. Açıklamada, çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu mahallede, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugün saat 18.00'den itibaren geçerli olacağı bildirildi.
Bayıryüzügüney'de 14 gün süresince halkın ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı öğrenildi.
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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